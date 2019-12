Diese Mauer befindet sich in der Nähe des Strandes Slatina an der Uferpromenade von Opatija.

Die Künstler wurden von "Hollywood of Fame" inspiriert. Die verschiedenen Porträts erinnern an berühmte Persönlichkeiten, deren Erfolge zur Förderung Kroatiens in der Welt beigetragen haben.

Es gibt einen leeren Platz in der Reihe, so dass Touristen Teil der Tafel sein können.