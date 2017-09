Das Spiel ist ein Gedankenlese – Erlebnis von Illusionist und Performer Philipp Oberlohr. Ein wundervoller Abend, der mit deinem Kopf spielt und die Linien zwischen Fiktion und Realität verwischt. Selten war Verwirrung so genußvoll.

| Theater war gestern | Heute wird gespielt |



DAS SPIEL HAT DICH GEFUNDEN.

Wenn du das liest, spielst du schon mit.



Es führt dich hinters Licht mitten ins Geschehen. Du bist dir nicht sicher, wie weit es geht. Doch du spielst und es spielt mit dir. Es fühlt sich angenehm unangenehm an. Jeden Abend andere Spieler, jeden Abend ein anderes Spiel. Trau dich und sei brav, denn



You are part of The Game.



Tickets PAY WHAT YOU CAN 10Euro|15 Euro|20Euro. Du entscheidest. VVK auf Ö-Ticket.