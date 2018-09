Reportage "Fine Arts India Vienna 2018"

10.09.2018, 22:16 Uhr

Natürlich wurde auch bei den Reden der Funktionäre und Politiker über das schwere Unwetter in Kerala / Süd Indien gesprochen. Da sind einige Spendenaktionen in Durchführung und einige Spendenaktionen in Planung. Wir werden darüber berichten.Wer genauere Informationen bezüglich Spenden für die verarmten Leute erfahren möchte, kann ganz unkompliziert den Generalsekretär von Fines India Vienna, Herrn Saji Mathuppurathu unter der Wiener Nummer 069919082976 in deutscher Sprache anrufen.Alle Bilder wurden von der European International Cultural Agency aufgenommen und stehen jedem Interessenten zur Verfügung.