Festwochen Ottakring: Ganz Ottakring wird zur Festival-Bühne

03.05.2017, 11:44 Uhr

Die Festwochen Ottakring starten am 5. Mai mit Workshops, Handwerk, Konzerten und mehr. Wir haben die besten Veranstaltungstipps.

• Mi., 10. Mai:

• Di., 16. Mai:

• Mi., 17. Mai:

OTTAKRING.Ytong-Steine können große und kleine Künstler beim Parkatelier bearbeiten. Einfach zwischen 15.30 und 18.30 Uhr im Wiesbergpark vorbeischauen!Wer die eigene Stimme entdecken möchte, sollte in der Brunnenpassage (Brunneng. 71) vorbeischauen. Von 17.30 bis 18.30 Uhr vermitteln Tutoren Gesangsgrundlagen."Bsoffane Dichter und nobliche Leut" werden von Gaby Blattl und Paul Roza interpretiert. "Uriges Ottakring" startet um 19 Uhr in Heinrich’s Gastronomie (Thaliastr. 12).

• Do., 18. Mai:

• Fr., 19. Mai:

• So., 21. Mai:

Zur Sache:

Von Theater bis Straßenfest:

Bezirksmuseumschef Jochen Müller startet um 16 Uhr eine geführte Tour durch die Gemeindebauten. Treffpunkt: 48A-Haltestelle Pfenninggeldgasse Richtung Baumgartner Höhe. Gratis! Anmeldung: 01/4000 16117. Nur bei Schönwetter.Das A-cappella-Ensemble "Soundbar" bringt ab 20 Uhr beschwingte Musik quer durch alle Genres in die Markuskirche (Thaliastr. 156).Unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs" sind Christen und Muslime zum Nachmittag am Steinhof eingeladen – samt Spaziergang und Picknick. Nur bei Schönwetter. Treffpunkt: 14.15 Uhr beim Eingang Feuerwache.Die Festwochen bieten bis 30. Juni Programm bei (meist) freiem Eintritt. Das Programmheft wird an alle Haushalte ausgeschickt und ist auch am Bezirksamt (Richard-Wagner-Platz 19) erhältlich.