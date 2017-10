Kriminacht im Cafe Ritter

18.10.2017, 21:47 Uhr

Das wunderschöne Jugendstil-Café ist für Fans der Wiener Kaffeehauskultur auf jeden Fall ein Must: bequeme Nischen am Fenster mit dunkelgrünen Lederbänken, Marmortische, tolle Lampen und großartige Dekoelemente, wie verbrannte Semmeln hinter Glas und Spielkarten an der Decke, schaffen eine äußerst charmante Verbindung zwischen Tradition und Moderne.Bei der diesjährigen Kriminacht wurde bei der Lesung von Peter Rapp & Dieter Chmelar im restlos gefüllten Cafe viel Spass und gute Laune verbreitet.Das Thema der Lesung war: "Die 2" (Originaltitel: The Persuaders!) , eine britische Krimiserie, die von Mai 1970 bis Juli 1971 mit Roger Moore und Tony Curtis in den Hauptrollen entstand.