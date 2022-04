Nachhaltig Kleidung shoppen: In Penzing findet der erste von jährlich zwei Weiberkleiderflohmärkten statt.



WIEN/PENZING. Am 30. April von 13 bis 18 Uhr findet im 14. Bezirk erneut der WeiberKleiderFlohmarkt statt. An diesem Tag kann durch bereits gern getragene Kleidung und Accessoires gestöbert werden.

Der Flohmarkt am 30. April findet im Seminarraum der Sargfrabrik (14., Goldschlagstraße 169) statt. Für diesen Termin sind bereits alle Verkaufsstände vergeben, bei Interesse an einem Verkaufsstand an einem anderen Termin kann eine E-Mail an info@matznerviertel.at geschickt werden.

