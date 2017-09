EMOMO der VIENNA JAZZ SERENADERS

Wer hat schon ein Wohnzimmer mit lebender, artgerecht gehaltener Jazzband?

Ich nicht - aber am ersten Montag jedes Monats (abgekürzt EMOMO) pilgere ich ins Café- Restaurant BEBOP; Breitenseer Str. 39; 1140 Wien. Dort spielen ab 19:30h die VIENNA JAZZ SERENADERS in angenehmer, persönlicher Wohnzimmeratmosphäre ihren vergnüglichen "Jazz mit Augenzwinkern" von "Somewhere over the Rainbow" bis zum "Tiger Rag".Nirgends sonst ist der persönliche Kontakt zu so großartigen Musikern so nah, "rennt der Schmäh" so locker!GERALD "Jerry" PFISTER: TrompeteTHOMAS KUKULA: Klarinette, SaxophonGEORG GREIF: KlavierMARGIT SCHMIDT: KontrabassWERNER FLICKER: SchlagzeugKeine Obuluspflicht!