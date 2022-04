Lehrer und Musiker aus Österreich und der Ukraine treten gemeinsam für den guten Zweck auf.



ST. GEORGEN/GUSEN. Unter dem Motto „Ein Herz für die Ukraine“ musizieren Lehrer und Musiker aus Österreich und der Ukraine in einem Benefizkonzert am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr in der Landesmusikschule St. Georgen an der Gusen. Aufgeführt werden Stücke von Händel, Sammartini, Schubert, Tschaikowski, Rachmaninow und ukrainische Musik am Akkordeon, Hackbrett, Klavier, Violine, Violoncello und mit Mezzosopran beziehungsweise Tenor. Der musikalische Bogen spannt sich von „Vier Ukrainische Romancen“, über Tschaikowskis „Frühlingsbeginn“, Rachmaninows „Spring water“ bis zu Händels Sonata VI.

