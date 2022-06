Schnuppernachmittag für das Fach Gesang am 1. Juli, 15 bis 17.30 Uhr, Landesmusikschule Perg.



PERG. Die Landesmusikschule Perg bietet am 1. Juli von 15 bis 17.30 Uhr einen Schnuppernachmittag für das Fach Gesang an. Gesangspädagogin Karina Akopyan steht für Information und Beratung zur Verfügung, auch das Ausprobieren des „eigenen Instrumentes“ ist möglich. Willkommen sind Interessierte jeden Alters. Argumente für eine stimmliche Ausbildung sind neben der Freude am Singen: "Die Stimmbildung fördert und schult das gesamte körperliche Empfinden; eine klangvolle Stimme erleichtert das stimmliche Auftreten und fördert Präsenz; und Stimme als unmittelbarstes Ausdrucksmittel unterstützt in ihrer Ausbildung auch die persönliche Entwicklung", so Direktor Johann Weilguni.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Perg auf



Neuigkeiten aus Perg als



BezirksRundSchau Perg auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Perg auf MeinBezirk.at/Perg Neuigkeiten aus Perg als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Perg auf Facebook: MeinBezirk.at/Perg - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Perg und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter