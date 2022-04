1991 öffnete der Rechberger Kindergarten erstmals seine Pforten. Von Jahr zu Jahr wurden die Gruppen größer, und so besuchen heute über 50 Kinder in drei Gruppen die Einrichtung.



RECHBERG. Am 1. Mai feiert der Kindergarten in Rechberg sein 30-jähriges Bestehen. Das Festwochenende startet am 30. April mit einem Pflanzerlmarkt von 12 bis 16 Uhr. Von Gemüsepflanzen über diverse Blumen und Sträucher ist für jeden etwas dabei. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen und Kaffee bestens gesorgt.

Am 1. Mai beginnt das Fest mit einem Gottesdienst um 9.45 Uhr am Vorplatz des Kindergartens. Im Anschluss unterstützt der Pfarrgemeinderat das Fest mit Speis und Trank. Auf die Gäste warten Kinderprogramm, ein Schätzspiel und eine Fotoausstellung. Die Kindergartenkinder präsentieren ein Theaterstück.

