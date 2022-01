"Da wir keine Spaltung unserer Mitglieder wollten, hielten wir aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen eine Hybrid-JHV in Präsenz- und Onlineform ab", berichtet Leiterin Elisabeth Eichinger.

LANGENSTEIN, ST. GEORGEN/GUSEN, LUFTENBERG. Am 15. Jänner fand die Jahreshauptversammlung (JHV) der Landjugend LSL (Langenstein – St. Georgen/Gusen – Luftenberg) im Gasthaus Saboutage statt. Die Landjugend durfte Andreas Derntl, den Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen, die Ortsbauernobleute von Luftenberg sowie Michaela Kaplmüller und Samuel Holzweber aus dem Bezirksvorstand als Ehrengäste begrüßen. Die Struktur im Vorstand veränderte sich: Als Leiter-Duo stehen wieder Elisabeth Eichinger und Daniel Hammer an der Spitze der Landjugend LSL. Als neuer Schriftführer wurde Julian Wögerer vom Vorstandsteam herzlich begrüßt. In Zukunft wird Irina Hellein auch als Leiterin-Stellvertreter tätig sein. Die motivierte Landjugend LSL freut sich auf ein erfolgreiches Jahr 2022.