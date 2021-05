ST. NIKOLA, BAD KREUZEN. Am 29. Juni feiert Monsignore Berthold Müller, langjähriger Stadtpfarrer von Grein, sein 65-jähriges Jubiläum als Priester. Er ist nach wie vor als Pfarradministrator in St. Nikola an der Donau tätig. Am selben Tag feiert Konsistorialrat Hugo Reichenvater, Altpfarrer und Kurat in Bad Kreuzen, sein 60-jähriges-Weihejubiläum als Priester.

