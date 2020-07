ST. GEORGEN/GUSEN. Eine 18-Jährige aus Linz wählte am Abend des 16. Juli den Notruf, weil sie in Sankt Georgen an der Gusen einen Diebstahl anzeigen wollte. Als die Polizistinnen gegen 21 Uhr am Vorfallsort eintrafen, verhielt sich die 18-Jährige aggressiv und attackierte die Beamtinnen, wie die Polizei berichtet. Sie versuchte dabei, einer Polizistin die Waffe zu entreißen. Die Frau wurde festgenommen. Als Motiv gab sie an, dass sie sich mit der Waffe vor unbekannten Männern schützen wollte, diese hätten ihr zuvor 300 Euro gestohlen.