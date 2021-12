GREIN. Philipp Riegler war vor fünf Jahren Zivildiener in der Lebenshilfe Grein. Noch immer ist er mit der Lebenshilfe eng verbunden. Er kennt die Geldsorgen dieser Sozialeinrichtung bestens, wenn es gilt, Anschaffungen zu tätigen. Jetzt stellten sich Philipp und Josef Riegler von der Riegler Möbelfachhandel OG - Freude am Wohnen - in Pabneukirchen mit einer großzügigen Spende ein. Beide übernahmen die Kosten für einen Bewegungstrainer zur Mobilisierung der Beinmuskulatur im Wert von 970 Euro. Dieses Gerät bringt im Sitzen Beine und Körper in Schwung. Übergeben wurde das Gerät an Einrichtungsleiter Thomas Wolfsegger und an Klienten, die dieses Gerät bereits nutzen.