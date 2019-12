RIED/RIEDMARK (eg). Die in Oberzirking bei Ried lebende Frieda Rezanka war Zeit ihres Lebens eine äußerst fleißige Frau. Auch noch heute im Alter von 84 Jahren können ihre Hände nicht ruhen. Sie ist eine leidenschaftliche Strickerin, werkt das ganze Jahr über und hat heuer bereits über 100 Paar Socken gestrickt. Abends, wenn andere Leute bereits jegliche Arbeit zur Seite gelegt haben, sitzt sie noch bei ihrer Strickerei. Wie bei einer Maschine wird Masche um Masche gestrickt, bis wieder ein Paar Socken fertig ist. Die Socken verschenkt Rezanka gerne an ihre vier Enkel und drei Urenkel sowie an Freunde und Bekannte. Auch für soziale Zwecke gibt sie ihre Handarbeiten her. Besonders zu Weihnachten freuen sich viele Menschen über die selbst gestrickten Socken von Frieda Rezanka.