Einbrecher waren laut Polizei-Informationen in der Nacht zum 14. August in einer Ortschaft in Mitterkirchen unterwegs.

MITTERKIRCHEN. Die bisher unbekannten Täter stahlen aus mehreren Häusern insgesamt zwei E-Bikes, drei Fahrräder und zwei E-Scooter sowie Werkzeug, einen Laptop, ein Hoverboard, zwei Sportbögen und mehrere kleine Geräte. Dazu brachen sie die Nebeneingangstüren zu den Garagen und den Abstellräumen auf. Vermutlich die gleichen Täter brachen auch beim Badesee Mitterkirchen in mehrere Gebäude ein. Dort stahlen sie Zigaretten.

Durch die Einbrüche entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei in Perg unter der Telefonnummer 059/1334320 zu melden.