NÖCHLING, WALDHAUSEN, GREIN, PERG. Nach dem Erfolg von Gatsby im Vorjahr zeigt das junge Ensemble der Kulturwerkstatt Nöchling William Shakespeares unsterbliche Liebesgeschichte in eigener Bearbeitung umrahmt mit Popsongs, Cellomusik und Tanzeinlagen. In den Hauptrollen so wie im Vorjahr: Jonas Kummer, bekannt von den Maniacs, Grein, als Romeo und Anna Sebök aus Waldhausen als Julia.Premiere ist am Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr, Kulturbühne, Volksschule Nöchling. Weitere Termine im Rahmen „Kultursommer Nöchling" sind am 2. und 16. August, jeweils 18 Uhr, 14. August, 20 Uhr.

Die diesjährige Produktion versteht sich als Jugendtheater mit Musik und Tanz: So werden von der Perger Sängerin Marlene Baumann interpretierte Popsongs ebenso in die Handlung des Stücks verwoben wie Operngesang und klassische Cellomusik, gespielt vom Streicherduo "Limoncello", Judith Fröschl aus Grein und Lida Limmer aus Passau.



Komplettiert wird das Ensemble von Pierre Kleindl als opernsingender Mercutio, Teresa Höllein als tanzende Amme, Lukas Palmanshofer als schleimiger Nebenbuhler Graf Paris, Julia Fichtinger als hysterische Mutter der Julia und Markus Teufel als ideenreicher Pater Lorenzo.

ROMEO & JULIA – Theater mit Musik und Tanz

Regie: Julia C. Fichtinger & Markus Teufel

Musik: Marlene Baumann & Pierre Kleindl (Gesang); Ernst Bittner (Gitarre); Christoph Waxenegger (Bass); "Limoncello"

Tanz: Stefanie Wurzer; Teresa Höllein & Julia Höllein

Idee & Inszenierung: Julia C. Fichtinger

Bearbeitung & Dramaturgie: Markus Teufel

Musikalische Leitung: Christoph Waxenegger

Lichtdesign & Technik: Daniel Flor

Maske: Melissa Wiltschko

TERMIN: Preemiere Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr. 2. und 16. August, jeweils 18 Uhr, 14. August, 20 Uhr.

Kulturbühne, Volksschule Nöchling

Einlass 45 Minuten vor Beginn!

TICKET: € 14.-

Reservierung: 0660 183 8711 (Mo.-Fr. 16.30-19 Uhr)

oder: reservierung@grand-event.at (bitte Tel.Nr. angeben!)

Begrenztes Kontingent – Tickets nur mit Reservierung – keine Abendkassa!