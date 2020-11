Am 11. November traf sich die Sozialistische Jugend (SJ) Luftenberg online zur Gründung. Dabei wurde der 21-jährige gelernte Antriebstechniker und aktive Jugendvertrauensrat Simon Richter zum Vorsitzenden gewählt.



LUFTENBERG. Simon Richter wird in Zukunft jungen Menschen im Raum Luftenberg eine Stimme geben und sich für deren Interessen einsetzen. Außerdem will er gemeinsam mit seinem Team die Zukunft politisch mitgestalten: „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit vielen jungen Menschen politische Arbeit zu leisten, spannende Angebote für junge Menschen zu schaffen und ihre Anliegen zu vertreten. Gerade jetzt, wo die Jugendarbeitslosigkeit drastisch steigt, viele Junge zahlreichen psychischen Belastungen ausgesetzt sind und von Seiten der Regierung viel zu wenig dagegen gemacht wird, braucht es junge Menschen, die darauf aufmerksam machen und für ihre Interessen eintreten“, so der neugewählte Vorsitzende.

Workshops geplant



Gratulationen kommen von der SJ-Landesvorsitzenden Nina Andree: „Es ist immer großartig, wenn junge Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und die Politik nicht nur den Alten überlassen. Ich gratuliere Simon und seinem neuen Team.“

Die SJ Luftenberg plant bereits mehrere Workshops. Interessierte, die mehr über die Sozialistische Jugend erfahren oder kostenlos an Workshops und Seminaren teilnehmen möchten, können sich unter sjluftenberg@gmail.com melden.