Am 20.03.2021 fand in der oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule die Abnahme zum Funkleistungsabzeichen in Gold statt. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wurden die Teilnehmer zu den Bereichen allgemeinen Fragen, Kartenkunde, Übermittlung, Einsatzzentrale und Einsatz-/Übungsplan geprüft. Mit dabei auch Matthias Kapplmüller von der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg, welcher das Funkleistungsabzeichen in Gold mit Bravour bestanden hat.