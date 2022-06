Dem Wunsch vieler Kinder wieder auf der Burg Windegg eine Vorlesestunde zu organisieren ist die Bibliothek Schwertberg am 29.6.2022 nachgekommen!

Unter freiem Himmel gab es drei Geschichten, die Sonja Lorenz vorgelesen hat: Was es mit dem Lindling und dem Schmetterwurm auf sich hat und warum der Ritter Rufus doch dem Schachspiel den Vorzug gab, kann man in den vorgelesenen Büchern erfahren, die es in der Bibliothek Schwertberg zur Ausleihe gibt.

Frau Anneliese Grübl vom Arbeitskreis Windegg führte im Anschluss die BesucherInnen noch durch die Burgruine Windegg!

Übrigens ist der Burgturm der Ruine Windegg (samt Kunstausstellung) jeden Sonntag geöffnet und die Vereinsmitglieder versorgen die BesucherInnen mit Getränken und Snacks! Ein abenteuerlicher Nachmittag ist garantiert!