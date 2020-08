OÖ-Liga: Handschrift von TR Allerstorfer trotz Perg-Niederlage immer deutlicher.

Das Startprogramm für die Machländer bleibt unerbittlich. Nach dem Auswärtsspiel in Micheldorf, waren die Gäste aus Bad Schallerbach am 22.8.2020 in der abd-Arena nicht minder gefährlich. Man durfte mehr als gespannt sein. Auf der einen Rasenseite, die zum Teil sehr junge Truppe aus dem Machland. Ohne Attila Varga, Paul Pöschl und Sebastian Gschnaidtner. Auf der Gegenseite, viele Ex-Profis aus dem Thermengebiet.

Ohne Wenn und Aber der Gastgeber gleich mit der ersten Top-Chance. Der von Mauthausen gekommene Offensivmann Mehmet Zenelaj scheitert knapp an Gäste-Keeper Benjamin Kramer. Und weiter gehts in Richtung Gäste-Tor. Turbomann Cem Aygün tritt das Runde lediglich gegen den Pfosten. Was für ein Auftakt für den Gastgeber. Perg-Kapitän Derntl-Saffertmüller&Co arbeitet defensiv konsequent, zudem erweist sich der Perger Schlussmann Amel Kujundzic als unüberwindbare Wand. Bis zur 30. Minute. Ralph Scharschinger stürmt zur Mitte, nimmt mit Glück den Ball bei einem Pressing mit und schließt im langen Eck erfolgreich ab. 0:1 für die Gäste aus Bad Schallerbach.

Dejan Misic entscheidet mit Doppelschlag Partie

Wieder hat Perg den besseren Start. Und dieses Mal klappt es auch mit dem Tor. In der 46. Minute erzielt die Allerstorfer-Elf nach toller Teamarbeit den längst fälligen Ausgleich. Tiefer Ball von Jürgen Scharsching auf Ströbitzer. Der läuft halbrechts in den Sechzehner und versenkt das Spielgerät im langen Eck der Renner-Elf. Das Spiel bleibt weiter sehr intensiv. Auf beiden Seiten. Der Perger Marjan Gamsjäger mit starker Lauf- und Sprungpräsenz. Weiter gefährlich der Perger Cem Aygün. Doch er hebt das Leder knapp über das Tor.

Schließlich fährt die Bestie aus Bad Schallerbach ihre Krallen aus. Nach perfekten, schnellen Zuspiel von Patrick Lachmayr lässt Dejan Misic aus kurzer Distanz Perg-Goalie Kujundzic keine Chance (55. Minute). Nur wenige Minuten später beißt der Ex-Profi ein zweites Mal zu.

Endstand in der Perger abd-Arena, 1:3 für den SV sedda Bad Schallerbach. Traurig darf die DSG Union HABAU Perg aber nur aufgrund der Null Punkte sein. Denn geht es nach der gezeigten Leistung, so war man dem Gegner lange Zeit ebenbürtig.

Stimmen nach dem Spiel

Perg-Kapitän Derntl-Saffertmüller:"Wir haben bis zur 55. Minute toll gegen diese ausgebuffte Truppe, bespickt mit Ex-Profis, mitgehalten. Und das sehr ersatzgeschwächt. Die Jungen wie Netter und Zenelaj haben ihre Sache richtig gut gemacht. Ich bin stolz auf meine Jungs!"

Nächstes Spiel der DSG U. HABAU Perg ist am Freitag, den 28.8.2020 ab 19 Uhr in Mondsee.