U. Sport Mayr Ried: Rote Heimstärke trifft Schiedlberg auf allen Ebenen.

Ausgerechnet das letzte Spiel vor der Corona-Krise wurde am 9.11.2019 in der Oktoberfest-Arena in Schiedlberg nach einer starken Hinrunde mit 2:1 verloren. So war natürlich am 5. September 2020 in der Sport-Mayr Arena in Ried Revanche angesagt.

Und die Hausherren in rotem Zwirn finden auch bestens eingestellt von Trainer Christian Lehner aggressiver in das Spiel. Während noch einige Fans vor der Ausschank stehen, der erste Jubelschrei der Rieder. Langer Pass von Philipp Freller, den der Heim-Sturm bereits in Minute 2 erfolgreich vollendet. Manuel Traxler täuscht Goalie Offenthaler, gibt dem Spielgerät den letzten Tritt hinter die Torlinie. 1:0 für den Gastgeber aus Ried. Und der Lange in der Rieder Offensive setzt nur wenige Minuten später mit einem Traumtor zum 2:0 nach. Starker Antritt von Traxler zur Mitte. Gegen seinen verdeckten Schuss an Verteidiger Brandstetter vorbei hat Keeper Offenthaler erneut keine Chance (10./).

Doch die Schiedlberger mit der Flucht nach vorne. Pech für die Gäste. Ried-Tormann Manuel Höller in bestechender Form. Das Spiel sehr intensiv, keiner schenkt nur einen Millimeter Rasen her.

Nach dem Pausentee bieten die Akteure auf beiden Seiten weiter ihre kämpferische Klasse auf. Harte Zweikämpfe stehen jetzt an. Der Rieder Abwehrchef, Markus Koppler, bringt seine Hintermänner ideal in Stellung. Stemmt sich gegen den Schiedlberger Sturmlauf. Aber auch die zweite Sturmreihe mit Georg Diwold und Florian Wahl, die im zweiten Durchgang aufgeboten wird, hat gute Gelegenheiten zu weiteren Toren.

Doch die schönste Szene schreibt das Rieder Drehbuch selbst. Der in der 87. Minute eingewechselte Felix Leibetseder benötigt nur 6 Minuten Spielzeit, um mit seinem ersten Kampfmannschaftstor für Ried den 3:0-Sieg klar zu machen. Dank des tollen Assists vom stärksten Rieder, Philip Wögerer.