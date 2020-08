BEZIRK PERG, OÖ. Im Juni und Juli 2020 haben bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich 70 Kandidaten aus mehreren Bundesländern ihre Meisterprüfung erfolgreich absolviert. Darunter auch Teilnehmer aus dem Bezirk Perg, die sich nun Meister nennen dürfen:

Franziska Hönickl (Friseur und Perückenmacher – Stylist) aus Klam; Julia Sorger (Maler und Anstreicher) aus Waldhausen/Sarmingstein; Andreas Sperneder (Kraftfahrzeugtechnik) aus Saxen; Thomas Strasser (Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker) aus Luftenberg.

79 Kandidaten legten bei der WKO OÖ im Juni und Juli die Unternehmerprüfung erfolgreich ab. Mehrere stammen aus dem Bezirk Perg: Matthias Brandstetter, Schwertberg; Karin Buchner, Luftenberg; Lukas Froschauer, Au an der Donau; Michael Kagerhuber, St. Georgen am Walde; Barbara Payreder, Klam; Kathrin Pilz, Perg; Jürgen Schlitter, Luftenberg; Andreas Sperneder, Saxen; Madeline Trauner, Ried in der Riedmark.