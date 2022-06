SCHWERTBERG. Im Rahmen der Generalversammlung der Raiffeisenbank Schwertberg wurde als Dank und Anerkennung für ihr Engagement die silberne Raiffeisen-Plakette an Obmann Peter Aichlberger und an den Aufsichtsratsvorsitzenden Leopold Pichlbauer verliehen.

Am Foto: Geschäftsleiter Karl Schinnerl, Direktor Helmut Kern, Raiffeisenlandesbank OÖ, Peter Aichlberger, Leopold Pichlbauer, Geschäftsleiter Matthias Tagwerker (von links).

