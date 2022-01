Lohnsteuerexperte Leopold Pichlbauer hilft kostenlos weiter.

PERG. „Jahr für Jahr geht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr viel Geld verloren, weil sie ihre steuerliche Möglichkeit nicht nutzen. Das ist schade, denn in Zeiten immer höherer Kosten kommt es für viele auf jeden Euro an. Unser Lohnsteuerexperte Leopold Pichlbauer hilft in vertraulichen Einzelberatungen beim Durchführen der Arbeitnehmerveranlagung (Lohnsteuerausgleich)“, lädt SPÖ-Bezirksvorsitzender Erich Wahl ein, das kostenlose Beratungsangebot der SPÖ zu nutzen.

Folgende Termine stehen zur Auswahl: 27. Jänner, 17. Februar, 3. und 24. März, 7. April, 5. Mai sowie 2. Juni 2022. Die Sprechtage finden jeweils donnerstags von 14:30 bis 16:30 Uhr im SPÖ Bezirksbüro Perg, Herrenstr. 20/9, statt. Eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 05/7726 2500 ist erforderlich.

