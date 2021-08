Die 45. Strudengauer Messe wird heuer am Samstag, 21. August, und am Sonntag, 22. August, die Besucher bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel in Waldhausen begrüßen.



WALDHAUSEN. Nachdem bereits Mitte Mai vom Veranstalterteam das Stattfinden der Messe kommuniziert wurde, gibt es nun wieder Neues von der Regionalmesse aus dem Unteren Mühlviertel. Statt den mittlerweile zur Tradition gewordenen drei Messetagen wird heuer die Messe an nur zwei Tagen über die Bühne gehen. Ebenso wurde beschlossen, dass die Messe zwar an bewährter Stelle, aber unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt Besuchern, von jung bis alt, ein kleines aber feines Angebot liefern wird. Dieses sieht neben Bieranstich, Musik und ausreichend Sitzmöglichkeiten auch wieder den bekannten Vergnügungspark vor. Wie bei vergangenen Veranstaltungen wird auch heuer die Gewerbeschau stattfinden. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer finden das Angebot des Veranstalters, das auch die Möglichkeit zu einem professionell gedrehten Werbevideo beinhaltet, auf der Homepage strudengauermesse.at Dort publiziert das Veranstalterteam laufend alle aktuellen Infos zu Programm, Messeablauf und dem derzeit in Arbeit befindlichen Corona-Präventionskonzept.

Programm der Messe mit regionalem Fokus



Die Messe setzt beim diesjährigen Fest vor allem auf heimische Künstlerinnen und Künstler und stellt somit zum wiederholten Male den Mehrwert für die Bevölkerung der Region unter Beweis:

Den Startschuss am Samstagvormittag macht der Musikverein St. Nikola, der bis etwa 14 Uhr Eröffnung und Bieranstich umrahmen wird. Bis zum Abend hin begleiten der Humorist Rupert, die Schuhplattlermentscha, 4-Sie und die Egerländer Musikanten aus Waldhausen die Besucher. Höhepunkt am Samstag ist der Auftritt der 3 Zünftigen, welche Jung und Alt in den Spätabend begleiten werden. Mit modernen Hits direkt vom Mischpult wird DJ Simon den Gästen danach noch bis zum Abschied einheizen.

Messesonntag mit Frühschoppen



Mit Hl. Messe, Frühschoppen und moderner Live-Musik wartet der Messesonntag auf. Von 10 bis 11 Uhr findet die Messe statt. Danach sorgen Mach7 mit böhmisch-mährischer Blasmusik auf höchstem Niveau für beste Stimmung beim traditionellen Frühschoppen. Um etwa 14.30 Uhr dann der Auftritt von Music Linked. Getreu dem Namen – Musik verbindet – bündeln die beiden Brüder Wurzer aus Waldhausen Austropop-Klassiker und moderne Hits zu einem stimmigen Programm und begleiten die Besucher bis in den späten Nachmittag. Um den regionalen Gruppen größtmögliche Reichweite bieten zu können, wird heuer der Eintritt zum Messegelände frei sein. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der 3G-Regel, welche auch kontrolliert werden wird, und die Gästeregistrierung vor Ort.

Impfangebot bei Strudengauer Messe



Ein "Schnäppchen-Angebot" bietet das Rote Kreuz im Rahmen der Strudengauer Messe: Alle Impfwilligen ab zwölf Jahren können am Samstag, 21. August, und am Sonntag, 22. August, ohne Anmeldung zur Rot-Kreuz-Dienststelle Waldhausen kommen und sich eine Dosis Johnson & Johnson (ab 18 Jahren) oder BioNTech/Pfizer (ab 12 Jahren) abholen – E-Card nicht vergessen. „Das Rote Kreuz ist stets bemüht, derartige Initiativen zu unterstützen“, erklärt Rot-Kreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer. „Daher werden wir eine Impfstraße für die Besucher der Strudengauer Messe öffnen.“