BezirksRundschau lädt zum Gratis-Zirkus

PABNEUKIRCHEN.

Die BezirksRundschau lädt alle Zirkus-Freude zu Gratis-Vorstellungen beim Sportzentrum in Pabneukirchen ein

. Wer sehen will, dass ihnen ihre Zirkus-Kultur eine Herzensangelegenheit ist und damit nicht nur Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden, sollte den Circus Vegas vomIm Familienzirkus Vegas,, werden die kleinen Besucher im Elefantenkostüm herzlich willkommen geheißen. Für die Akrobatik sind die beiden Töchter zuständig. Ein wahrer Rohdiamant ist die erst elfjährige Catherine Spindler. Sie zeigt bereits in ihren jungen Jahren die ersten Früchte ihrer Balletstunden und gemeinsam mit ihrem Bruder Nicolas ihr komisches und akrobatisches Talent. Sehr eindrucksvoll die 18-jährige Ginny Spindler. Am Spannseil zeigt sie sehr sicher ihr Balancegefühl. Am Ringtrapez bringt die junge Künstlerin eine überaus gelungene choreographierte Nummer. Der Zirkus Vegas bringt einen gelungenen Mix aus Artistik, Clownerie sowie Tiernummern mit Viola. Tanita führt sehr charmant durchs Programm.