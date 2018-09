Joschi Anzinger und Carmen Wurm lesen in der Bibliothek in Schwertberg

22.09.2018, 11:06 Uhr

Stelzhamerbund in der Bibliothek in Schwertberg!

Joschi Anzinger, ein gebürtiger Pöstlingberger, der mit seinen bodenständigen Werken wie Granidd Faust, s´Mühlviertler Nibelungenliad oder auch der Pöstlingberg Trilogie seine Art der Erzählungen gefestigt hat, ist ein Fels in der Landschaft unserer Mundart. Seine Umgebung beobachten, sich an seine Kindheit erinnern und in die Gegenwart bringen, sind besondere Stärken des Autors.Carmen Wurm kommt aus dem fast nord-östlichsten Eck unseres schönen Mühlviertels, beschreibt ihr Umfeld, ihre Erlebnisse und Begegnungen. Mit Worten und Redewendungen, wie sie nur in diesem Teil unseres Landes gesprochen werden und damit die Buntheit unseres Landes hervorheben.Dieser Abend, mit musikalischer Begleitung und lukullischen Schmankerln aus dem Regionalshop Schwertberg wird sicher ein Erlebnis, welches Sie nicht versäumen sollten.Mittwoch, 17. Oktober, 19.00 Uhr in der Bibliothek in Schwertberg, Marktplatz 7