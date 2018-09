Rundfahrt zu 10 Leader-Projekten in der Region Perg-Strudengau

17.09.2018, 15:41 Uhr

Bauarbeiten bei der Gobelwarte

Generationenpark in Perg

Auf zur Ruine Spilberg

In Kooperation mit der Firma Habau wird die Gobelwarte gerade aufgebaut. Firmenchef Alexander Wenigwieser und Geschäftsführer Franz Brandstätter informierten über die Edelstahlverarbeitung und es gab viele Teile der Warte im fertigen Zustand zu sehen. Auch der Metallkünstler Miguel Horn war anwesend und zeigte seine künstlerische Gestaltung, die auf dem Felsen neben der Gobewarte aufgebaut wird. Bürgermeister Rainer Barth lud danach zum Umtrunk.Die nächste Station war der Generationenpark der Bewegung und der Begegnung mitten in der Bezirkshauptstadt Perg. Bezirkshauptmann Kreisl lud zur Kaffeejause und berichtete über die Entstehungsgeschichte dieses Leaderprojekts. Dann ging es weiter zur Aiser-Bühne Schwertberg, auf dem Weg dorthin berichtete Bürgermeister Max Oberleitner im Bus über die aktuellen Projekte seiner Gemeinde. Friedrich Hinterholzer führte die Ausflugsgruppe durch das Aiser-Gelände, wo bereits die Bühnenüberdachung durch Leader realisiert wurde, ein weiteres Projekt zur Überdachung vom Gastro- bzw. Zuschauerbereich ist derzeit im Laufen. Anschließend stand der Bio-Hof Mascherbauer auf dem Programmplan. Hermann Holzweber bot den Exkurionsteilnehmern einen Einblick in das umfangreiche Leaderprojekt und es konnten die Köstlichkeiten des Hofes zu Mittag genossen werden.Danach empfing Willi Wolkerstorfer, der Obmann der Freunde der Ruine Spilberg, die Gruppe um den durch Leader unterstützen, begehbaren Burgturm herzuzeigen.Den Aussichtsturm beim Fischaustieg präsentierte dann Bürgermeister Martin Gaisberger in Naarn und lud die Besucher zu regionalem Cider ein. In der Herrinnenhalle beim Keltendorf Mitterkirchen erzählten Amtsleiter Günther Schatz und Angela Käferböck über den Bau der Halle mit Methoden und Werkzeugen wie vor 2700 Jahren. Die mobile Schaubrennerei des Vereins Landleben Baumgartenberg stellte Josef Buchberger vor und auch an Kostproben fehlte es nicht bevor die Rundfahrt wieder zum Radlerbauernhof Moser zurückkehrte um dort den Tag ausklingen zu lassen. Die Teilnehmer waren sich einig: „Herzlichen Dank, für die Organisation dieser gelungenen Exkursion und die Vorstellung der Menschen, die mit soviel Herzblut hinter den ganzen Projekten stehen! Wir haben es sehr genossen", sagten Erich und Irene Buchmayr.