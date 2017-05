Alkoholberatung im Bezirk Perg

02.05.2017, 14:53 Uhr

Vom 15. bis 21. Mai findet österreichweit die Dialogwoche Alkohol www.dialogwoche-alkohol.at statt. In diesem Zeitraum wird es in allen Bundesländern Aktivitäten und Veranstaltungen geben, um sich mit der Frage „wie viel ist zu viel“ auseinanderzusetzen.Aus diesem Grund macht die Alkoholberatung des Landes auf ihre Angebote aufmerksam. Die Alkoholberatung des Landes OÖ ist ein multiprofessionelles Team, das ein Angebot zur Beratung, insbesondere von Menschen mit problematischem Alkoholkonsum und deren Angehörigen, zur Verfügung stellt.In Perg steht Sozialarbeiter Christian Mühlberger als Berater zur Verfügung. "Wenn der Umgang mit Alkohol zum Problem wird, kann ein Gespräch Klarheit und Orientierung geben", sagt er. Termine nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0664/6007289552 (Mo, Di, Do, Fr von 8 bis 12.30 Uhr) oder unter christian.muehlberger@ooe.gv.at Standort der Alkoholberatung des Landes Oberösterreich ist im Bezirk Perg in der Dirnbergerstraße 11, im Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Perg. Die Beratung erfolgt kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.Zu den Journaldienstzeiten, Mo, Di, Do, Fr: 8.00–12.30 Uhr ,Tel.: 0664/60072/89563 steht jeweils ein/e Mitarbeiter/-in des Beratungsteams für Auskünfte und Informationen rund um das Thema Alkohol sowie für Terminvereinbarungen zur Verfügung.Die Broschüre „Infos und Tipps zum Umgang mit Alkohol“ steht auf Homepage des Landes unter Themen/Gesundheit/Sucht- und Drogenhilfe zum Download bereit bzw. kann kostenlos bestellt werden.