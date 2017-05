"Kaffeehausplausch": Abschied von engagierter Mitarbeiterin

08.05.2017, 15:42 Uhr

Gesucht wird jemand, der in ihrem Sinne diese Tätigkeit mit Kögler übernehmen möchte. Wichtig ist es, nicht nur Kaffee und Kuchen zu servieren, sondern vor allem mit den Bewohnern über Aktuelles oder Vergangenes zu plaudern. „Unsere Gesellschaft lebt vom Idealismus der Engagierten“, sagt die Leiterin des Seniorums Perg, Doris Mittendorfer.Dieser Idealismus wird derzeit von gut 20 Mitbürgern und zahlreichen Vereinen aus dem Bezirk Perg in Form von Brauchtumserhaltung, Wortgottesdienstfeiern, Besuchsdiensten, Einkaufsdiensten etc. im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements freiwillig hier im Seniorium Perg gelebt. Sie schenken anderen Menschen das Wertvollste, über das sie verfügen: Ihre Zeit und ihre Kraft. Sie machen das Seniorium Perg zu einer lebendigen Gemeinschaft und weisen den Weg, den unsere Gesellschaft auch weiterhin beschreiten muss, will sie eine gute Zukunft haben. Aktuelle Kontaktdaten und Informationen finden Sie unter: www.shv.perg.at