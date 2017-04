Einkaufsevent in Waldhausen mit einer Bar für die Männer

Modenschau, Cocktails, Umstyling, Männerprogramm und mehr

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Zum "MarktPlatzl-Shopping" lädt die Wirtschaft am Freitag, 5. Mai, von 13 bis 23 Uhr. Ein buntes Programm wartet: So wird es Ponyreiten für Kinder und eine Schnitzeljagd für Erwachsene geben. Für gute Stimmung ist durch Musik gesorgt, viele Köstlichkeiten stehen zum Genuss parat. Ab 14 Uhr findet in der Garage Röthlin ein Pflanzerlmarkt statt. Um 15 Uhr tanzen Kinder und Jugendliche vom Tanzstudio AngeLeo am Marktplatz. Danach starten die Luftballons. Ein Höhepunkt ist die Modenschau von KaLia, Schuhhaus Hofer und Waldviertler Optik. Um 16.30 und 19.30 Uhr werden die aktuellsten Trends präsentiert. Um 19 Uhr gehört der Marktplatz dann den Waldhausner Linedancern. Während die Frauen einkaufen, können die Männer an der Seiterlbar plauschen oder auf der Riesenleinwand Fußball schauen. Auch Wuzzel- und Tischtennistisch stehen parat. Einige Shops haben ihre Geschäfte bis spät in die Nacht geöffnet. Erotik oder Sport? Unter diesem Motto lädt das Tanzstudio AngeLeo um 21.30 Uhr zu einer Poledeance-Vorführung.

Zur Sache

"MarktPlatzl Waldhausen"

www.marktplatzl-waldhausen.at

Veranstalter ist der Verein. Dieser wurde im Jahr 2012 von 45 Unternehmern zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit gegründet. Mehr im Internet unter