AT

, Reitbergstr. 2 , 4311 Schwertberg AT

Neue Mittelschule , Reitbergstr. 2 , 4311 Schwertberg AT

Kinderfreunde Schwertberg



Es ist wieder soweit: Am 14. Oktober findet der beliebte Flohmarkt für Baby- und Kinderartikel in der Neuen Mittelschule in Schwertberg statt. Von 9 bis 11 Uhr gibt es alles rund ums Baby und Kleinkind zu Schnäppchenpreisen.