Lebenshilfe startet mit Kultur-Werkstatt und Weinstock-Versteigerung

17.09.2018, 19:54 Uhr

Schon immer Kunst & Kultur

Versteigerung für Kunstraum

„Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Kunst- und Kultur-Projekte durchgeführt", sagt Edtbauer, der dabei ist, die notwendigen Gelder aufzutreiben. Mit Peter Gstöttmaier hat man einen Autor, der schon mehrere Literatur-Preise gewann. Die Malerin Anna Maria Brandstätter betreut schon viele Jahre erfolgreich eine Malgruppe. Die Klienten Maria Jagsch, Helmut Haider, Marianne Kloibhofer und Gernot Aschauer haben sich schon einen Namen gemacht. Musikschuldirektorin Manuela Kloibmüller hat die Leitung der Theatergruppe SOundSO übernommen.Klaus-Dieter Heilmann versteigert am Donnerstag, 20. September, 19 Uhr, in seiner Vinothek am Hauptplatz einen Weinstock zu Gunsten der Kunst-Werkstatt. Die "Amerikanische Versteigerung" wird von Heinz Eidenberger vorgenommen.

Bei amerikanischen Versteigerungen handelt es sich um eine Sonderform von Auktionen. Sie werden in der Regel zu Gunsten gemeinnütziger Zwecke durchgeführt. Während bei anderen Versteigerungen nur derjenige zahlen muss, der den Zuschlag bekommt, ist die amerikanische Versteigerung eine All-pay-Auktion. Jeder, der ein Gebot abgibt, zahlt den Differenzbetrag zum vorherigen Gebot. Das Endgebot entspricht dann nicht dem Preis, den einer für den Gegenstand zahlen muss, sondern den Einnahmen des Auktionators. Dadurch werden oft Einnahmen erzielt, die weit über den Wert der zu versteigernden Gegenstände hinausgehen, da nicht Kaufkraft und Wertvorstellung eines einzelnen Bieters maßgeblich ist, sondern das Potenzial des gesamten bietenden Publikums (Quelle Wikipedia).