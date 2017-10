Tage des Offenen Ateliers in St. Georgen am Walde

Mühlviertel Waldviertel Galerie MÜWA

Samstag-Sonntag 21.-22. Oktober 201710-12 und 14-18 UhrMarkt 10, 4372 St.Georgen am WaldeKinderbuchillustrationen/Zeichnungen: Koci Marta, Dimbach*Fotokunst: Haneder Bruno, St. Georgen am WaldeMetallkunst/Fotokunst/Tonköpfe: Taspinarli Andrea, DimbachMalerei: Mitra Shahmoradi-Strohmaier, Persien und WienTextkunst/Zeichnungen: Sengstbratl Gerda, St. Georgen am WaldeMalerei: Senso Permanent, St. Georgen am Walde

* Am 22. Oktober werden im Rahmen von ÖSTERREICH LIEST parallel zur Ausstellung der Zeichnungen in der Bibliothek St. Georgen am Walde Kinderbücher von Marta Koci vorgelesen.Seit 2013 zeigen Kunstschaffende im Rahmen der Tage des Offenen Ateliers OÖ in der Mühlviertel-Waldviertel Galerie MÜWA ihre Arbeiten.Bisher stellten aus: Susanne Lederer (Aquarelle auf Schuheinwickelpapier, wild gestickte Poesie auf Textil), Susanna Gruber (Acryl, Aquarell, Zeichnungen, Objekte), Ilse Schöttner (Acryl), Narantsogt Zuletseg, Mongolei (Zeichnungen, Acryl, Öl), Lydia Köfinger (Wachs), Barbara Fuchs (Fotos) und seit Beginn: Senso, Andrea Taspinarli und Gerda Sengstbratl.Terminvorschau: Lesungen in Kooperation mit der Grazer AutorInnenversammlung im Rahmen des Tage-buchtages 2017, 2. Dezember 2017, 18.00 Uhr.