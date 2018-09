Profis im Bezirk Perg – Fenster

12.09.2018, 18:30 Uhr

SCHWERTBERG. Seit 1983 führt Helmut Redl in zweiter Generation den elterlichen Tischlereibetrieb, der ausgebaut und umfassend modernisiert wurde. Im Laufe der Zeit konzentrierte sich das Geschäft immer mehr auf Fenster. Wir beraten, planen und überwachen den gesamten Baufortschritt bis hin zur professionellen Montage durch unser erfahrenes Team. Wir haben uns an die Anforderungen unserer Kunden in den Bereichen Neubau, Umbau, Anbau, Sanierung, Modernisierung und Renovierung zielgenau angepasst.

Wir sind für Sie da – Herausforderungen sind unsere Stärke

• Fenster• Türen• Sonnenschutz• Garagentore• Innentüren• Beratung und Planung• MontageLanglebigkeit, der Einsatz von hochwertigen Materialien und die Realisierung individueller Lösungen sind für uns selbstverständlich.Großen Wert legen wir auf kompetente Beratung. Denn vorher Informieren erspart im Nachhinein die Sorgen.Wir bieten Ihnen millimetergenaues Aufmaß und fachgerechte Montage nach den anerkannten Regeln der Technik inklusive eines sauberen Arbeitsplatzes.Damit Ihre Fenster und Türen in bester Qualität bei Ihnen ankommen, verpacken wir die Produkte sicher und liefern Sie bis zu Ihrer Haustür.Weit über die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus sichern wir Ihnen auf unsere Produkte jahrelange Garantie zu.Wir sichern Ihnen einen genauen Liefertermin zu. Sollte sich doch einmal etwas ändern, melden wir uns rechtzeitig, um eine Lösung zu finden.in unseren für Sie gestalteten Ausstellungen in derin. Lassen Sie sich von uns und unseren Lösungen begeistern.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Helmut RedlAisttalstraße 234311 SchwertbergTel.: 07262/612 89Fax: 07262/612 89-4E-Mail: h.redl@redl-fenster.atMontag bis Donnerstag 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 UhrFreitag 7 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhroder nach Terminvereinbarung