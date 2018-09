180 Kabinenschiffe auf der Donau unterwegs!

21.09.2018, 21:17 Uhr

AUSTRIAN SPECIALTIES TASTING ON-BOARD AVALON LUMINARY

Donauschifffahrtsgesellschaft AVALON hat heute zum letzten Mal in Mauthausen angelegt.120 Passagiere nützten den sommerlichen Tag an der Donau um entweder mit dem Fahrrad nach Naarn zu radeln oder die KZ-Gedenkstätte zu besuchen.Professionell begleitet von den Austria-Guides wurde beides zu einem besonderen Erlebnis.Als Abschluss und zum Start der Schifffahrt von Mauthausen nach Linz wurden den internationalen Schiffsgästen noch ein Local-Product-Tasting von Mauthausen Tourismus an Bord präsentiert.Mit dem urigen Musiktrio „Landlbirn–Musi“ und den erklärenden Worten über Land und Leute gelang dem Ehepaar Hinterplattner den Gästen einen positiven Einblick in das heimische Geschehen zu präsentieren. Die neuen Mauthausener Ansichtskarten mit Top-Aufnahmen Mauthausener Sehenswürdigkeiten wurden den Gästen als Giveaway übergeben. Damit hat Mauthausen Tourismus wiederum einen Beitrag zu einem positiven Image bei den internationalen Schiffsgästen von AVALON-Waterways gesorgt.