Keine Punkte für Prinz Brunnenbau Volleys trotz kämpferischer Leistung in Graz

16.10.2017, 15:14 Uhr

"Es wäre sicher noch mehr drinnen gewesen für uns. Wir haben lange auf Augenhöhe mit Graz gekämpft. Leider gingen die langen Rallyes aber immer an die Grazerinnen", berichtet Kapitänin Sabrina Enzinger. Die Prinzessinnen kämpfen noch immer damit, die verletzte Mittelblockerin Julia Gasselseder zu ersetzen. Erneut übernahm die Rolle im Zentrum Außenangreiferin Sanda Gavric. "Sie hat es in der Mitte richtig gut gemacht", bemerkt Kapitänin Enzinger. Nächstes Wochenende empfangen die Prinzessinnen wieder vor heimischer Kulisse in der Donauwell-Arena (Bezirkssporthalle Perg) die PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg.