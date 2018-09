Tabellenführung verteidigt: Heim-Krimi geht an Münzbach

17.09.2018, 07:48 Uhr

Hatte im ersten Spiel des Tages noch eine routinierte Leistung gegen die junge Aufsteiger-Mannschaft aus dem Weinviertel zu einem klaren Erfolg genügt, so ging es für Schartmüller & Co. danach gegen Waldburg im direkten Duell um die Tabellenspitze. Münzbach erwischte den wesentlich besseren Start und konnte Satz Nr.1 gleich klar gewinnen, doch im zweiten Satz schlichen sich einige Ungenauigkeiten in der Defensive ein, sodass das Münzbacher Angriffsspiel nicht mehr die gewohnten Akzente setzen konnte. Die Waldburger konnten sich auch steigern und stellten den Satzausgleich her. Nachdem auch die nächsten beiden knappen Sätze fast schon brüderlich geteilt worden waren, musste der 5. Satz die Entscheidung bringen. Bei 8:10 sahen die Münzbacher schon wie die sicheren Verlierer aus, doch mit Kampfgeist und den letzten mobilisierten Kräften reichte es doch noch zu einem 14:12 - Sieg. "Heute war auch viel Glück dabei, trotzdem ist ein weiterer Sieg über so ein starkes Team enorm viel wert", ist Kapitän Manuel Lemp mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft zufrieden.Ohne Sieg die Heimreise antreten mussten heute Münzbachs Landesliga-Teams - Münzbach 2 verlor in Waldburg gegen Urfahr 2 (0:3) und Arnreit (2:3), Münzbach 3 unterlag gegen Enns 3 und Bad Kreuzen 3.