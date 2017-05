Turn-Landesmeisterschaft mit knapp 500 Aktiven in der Bezirkssporthalle Perg

12.05.2017, 14:22 Uhr

Um bei der Landesmeisterschaft anzutreten, musste man sich bei den Bezirksmeisterschaften unter 1.200 TeilnehmerInnen qualifizieren.Am Sonntag schloss die verbandsoffene ÖTB OÖ Kunstturn-Landesmeisterschaft an. 130 Kunstturnerinnen und Kunstturner zeigten äußerst sehenswerte Übungen an den Geräten. TurnerInnen im Alter von 5 bis 18 Jahren aus allen Dachverbänden Oberösterreichs zeigten, was es heißt in der höchsten Wettkampfklasse zu turnen.

ÖTB OÖ Turn10 Landesmeisterschaft

ÖTB OÖ Kunstturn-Landesmeisterschaft

AK 8 Fabian Huemer Welser TurnvereinAK 10 Jonas Pichler ÖTB TV BraunauAK 12 Quentin Kreiseder Welser TurnvereinAK 14 Felix Sperl ÖTB TV BraunauAK 16 Matthäus Hauer ÖTB TV RiedAK 18 Marcel Grünbaum ÖTB TV Bad HallAK 12 Julius Mössenböck ÖTB Bad SchallerbachAK 14 Sebastian Chimani ÖTB TV Bad HallAK 16 David Eckl Allg. TV VöcklabruckAK 18 Alexander Brenner ÖTB Turnverein Bad HallAK8 Alice Gatti Turn- und Sportverein MondseeAK10 Julia Offenhuber ÖTB Turnverein BraunauAK12 Victoria Weil Turn- und Sportverein MondseeAK14 Karolina Sperr Turn- und Sportverein MondseeAK16 Laura Loher Allg. ÖTB AndorfAK18 Klara Schwaiger Turn- und Sportverein MondseeAK12 Johanna Holzleitner ÖTB TSV OttnangAK14 Chiara Brandstetter ÖTB TV RömerbergAK16 Anna Holzleitner ÖTB TSV OttnangAK18 Lena Brandenburger ÖTB TSV OttnangWK10d Lenny Wimmer TULZ LinzWK10c Leon Lichtenegger TULZ LinzWK10b Josua Kis Allg. TV VöcklabruckWK 10a Alexander Mircan Sportunion Linz-StadtJugend 1 Theo Höfer ÖTB Bad SchallerbachJugend 2 Benedikt Penkner ÖTB TGM Jahn-Linz-LustenauJugend 3 Vincent Lindpointner ÖTB TGM Jahn-Linz-LustenauJugend 3B Armin Gumpetsberger Welser TurnvereinElite Jakob Lindlbauer ÖTB TV BraunauJunioren Leo Gross Welser TurnvereinKinder 3 Elina Urban Turnverein SteyrKinder 2 Lena Wiesauer Allg. TV VöcklabruckKinder 1 Anna Nagl Allg. TV St. ValentinKinder 1b Marlies Berger Union EberstalzellKinder 2b Anika Koll ÖTB TGM Jahn-Linz-LustenauAllg. Klasse Junioren Olivia Niederreiter Welser TurnvereinJugend3b Flora Werner-Tutschku Welser TurnvereinJugend3 Alina Haberfellner Welser TurnvereinJugend2 Miriam Bernhard Sportunion Linz-StadtJugend 1 Lorena Böhmberger ASKÖ Linz KleinmünchenElite Katharina Puffer Welser TurnvereinAllg. Klasse Eva Brunninger Turnverein Steyr