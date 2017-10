Perger Synthesa-Gruppe eröffnet erstes Farbencenter im Westen Wiens

09.10.2017, 17:47 Uhr

Seit vier Jahren betreibt Synthesa eine Niederlassung in Wien-Simmering (Sofie-Lazarsfeld-Straße 10 im 11. Bezirk). Durch die Errichtung einer neuen Verkaufsstelle in der Nähe von Schloss Schönbrunn soll der tägliche Bedarf an Malerprofi-Produkten für den Gewerbekunden besser abgedeckt werden. Aber auch Privatkunden sollen vom hochwertigen Synthesa-Angebot für Selbermacher profitieren.

Das neue „Synthesa Farbencenter“ in der Lützowgasse 14a bietet laut Synthesa auf 375 m² Verkaufs- und Lagerfläche "eine umfassende Auswahl an beschichtungstechnischen Produkten und eine erstklassige Fachberatung". Und: "Entsprechende Abtönanlagen ermöglichen jeden Wunschfarbton in Minutenschnelle."Neben Innen- und Fassadenfarben, Putzen, Lacken und Holzlasuren stehen auch sämtliche Verbrauchsmaterialen aus dem Malerwerkzeugbereich parat. Außerdem sind Capatect-Produkte inklusive Wärmedämmverbundsysteme samt Zubehörmaterialien auf Lager.„Wir wollen dem Gewerbetreibenden durch die neu gewonnene Nähe ein noch besserer Servicepartner werden und mit dem neuen Farbencenter auch jene Kunden erreichen, denen der Weg in das Vertriebszentrum in Simmering bislang zu beschwerlich war“, sagt Synthesa Geschäftsführer Wolfgang Panholzer.