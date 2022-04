Zentrumsentwicklung geht in die nächste Runde: 1 Million wurden in den ersten Bauabschnitt 2021 investiert. Nun sind 1.5 Millionen für den Hauptplatz und Straßenbau budgetiert.



OBER-GRAFENDORF. Kinder spielen Fangen, Mütter sitzen beisammen und genießen ihren Kaffee und ihr Tüteneis.



"Die Frequenz ist am Hauptplatz großartig. Das hat es früher nicht gegeben. Wer Ober-Grafendorf noch vor einem Jahr nicht gekannt hat kann sich nicht vorstellen, dass am Hauptplatz keine Kinder spielen durften"

, freut sich Bürgermeister Rainer Handlfinger über die Entwicklung des neuen Ortszentrums.

1 Million wurden in den ersten Bauabschnitt 2021 investiert. Nun sind 1.5 Millionen für den Hauptplatz und Straßenbau budgetiert.

Rainer Handlfinger und Thomas Zeilinger

Rainer Handlfinger und Thomas Zeilinger Foto: Tanja Handlfinger

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Das ist bereits passiert

Das Ärztezentrum ist fertig bezogen. Vier von fünf Therapieräumen sind bereits belegt. Vor Kurzem wurden die Bänke montiert.



"Das ist jetzt in Verbindung mit dem Eiswagen natürlich großartig."

Mit der Hauptkritik geht der Ortschef ganz offen um: "Ja, es sind weniger Parkplätze. Aber das haben wir so in Kauf genommen, damit wir ein lebendiges Ortszentrum mit Schanigarten haben." Man werden schauen, dass in der Umgebung genug Parkplätze vorhanden sind. Die vorhandnen Parkplätze direkt vor dem Ärztezentrum werden noch markiert, damit für jeden erkennbar ist, dass es sich hierbei um zehn Minuten und Barrierefreie Parkplätze handelt.

Das wird noch gemacht

Mistkübeln, Radabstellplätze und weitere kleinere Restarbeiten werden fertiggestellt. Der Nördlicher Teil bei der Apotheke und die Parkplätze bei Renate Grünberger (Café Restaurant SanMarino) werden fertig gemacht.



"Die Apotheke baut ebenfalls um und bekommt eine barrierefreie Rampe",

erklärt Handlfinger. "Die Allee wird dort um zwei Meter verbreitert. Das bedeutet, dass drei Bäume und die Fichte werden fallen werden. Diese werden jedoch gegen mehrere neue Bäume und eine Collorado Tanne ersetzt", versichert der Bürgermeister. Mehre Einbauarbeiten von A1 und der EVN sind geplant plus kleineren Sanierungsarbeiten. In der Eichenstraße entstanden neue Doppelhäuser. Hier wird die Straße hergestellt. Außerdem soll die Buchenstraße fertiggestellt werden. Auch Herr Harm wird seine Fernwärmeleitung in die Siedlungsstraße hinauftragen. Diese wird halbseitig gesperrt. Sobald er fertig ist wird die Gemeinde auf der anderen Seite die Wasserleitungen sanieren. Außerdem ist eine Wasserleitungssanierung zwischen Bäckerei Haidinger und Langer Mühle geplant.

Radwege

Der Radweg an der Bundesstraße bei Rennersdorf soll nun gemacht. Überprüft wird momentan auch, ob es möglich ist in Ebersdorf einen kombinierten Rad- und Fußweg im Bereich der Kurve bis zur Bushaltestelle zu machen.