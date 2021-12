Die Bagger rollen an, denn es geht nun mit dem neuen Zentrum in der Gemeinde los.



MARKERSDORF. „In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit der Neugestaltung des Zentrums von Markersdorf auseinandergesetzt", so Bürgermeister Fritz Ofenauer. Es gab viele Workshops und Möglichkeiten für die Bevölkerung, ihre Vorschläge einzubringen.

Hier entsteht das Bürgerservice, die Gemeinde, ein Sitzungssaal, eine Bibliothek-Topothek sowie ein Standesamt mit Trauungssaal.

Foto: (alle) Gde. Markersdorf-Haindorf

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Das wird gemacht

Rund um den neuen Dorfplatz wird es eine großzügige Begegnungszone mit durchgängiger Oberflächengestaltung, Beleuchtung sowie Grünraumgestaltung geben. Ziel sei es, den Ortskern nachhaltig zu beleben. Die bestehende große Buche wird als zentraler Bestandteil erhalten bleiben. Rund um diesen Platz werden in vier Hauptbaukörpern die Nutzungsformen Gemeindeamt, Wohnen, Dienstleistung und Arbeiten angesiedelt.

Trauungen im Lagerhausturm

Der bestehende Lagerhausturm wird in das Projekt integriert. Hier entsteht ein zeitgemäßes, neues Bürgerservice, die Gemeindeverwaltung, ein multifunktionaler Sitzungssaal, eine öffentliche Bibliothek-Topothek sowie ein Standesamt mit Trauungssaal. Die Südfassade des Turmes wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Wohnen und Begegnung

In den anderen drei Baukörpern werden insgesamt 28 geförderte Wohnungen in Miete mit unterschiedlichsten Nutzungsformen für Familien, Junge und Senioren sowie ein Co Working-Bereich, ein Selbstbedienungsfoyer der Bank und eine Trafik und Postpartner untergebracht. Ein allgemeiner Spielplatz wird im unmittelbaren Nahbereich zum Hauptplatz realisiert. "Eine zeitgemäße architektonische Formensprache und die Rücksichtnahme auf die gewachsene Umgebung und höchste Bauqualität (Klima Aktiv Silber) bilden wesentliche Bestandteile des Projektes", weiß Projektleiter Hannes Kern. Während der Bauphase wird die Trafik und Postpartner sowie der Bankomat in das von der Familie Kleemann im Garten neu errichtete Holzhaus übersiedeln. Die Gemeinde hat sich für die Zeit der Bauphase bei der Familie Kleemann im ersten Stock und im ehemaligen Getränkemarkt im Erdgeschoß eingemietet. "Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Familie Kleemann für diese Lösung und die sehr konstruktiven Gespräche, und bei unserem Trafikanten Wolfgang Lechner für seinen großen persönlichen Einsatz sehr herzlich bedanken. Nur gemeinsam konnten wir so eine ressourcenschonende Übergangslösung, mitten im Ortskern, zum Vorteil aller entwickeln", freut sich Kern.

hochgeladen von Tanja Handlfinger

Zur Sache

September 2021 wurden die Verträge unterzeichnet. Mitte Dezember 2021 startet der Abbruch und der Baustart ist ab April 2022 geplant. Fertigstellung wird aus heutiger Sicht wahrscheinlich Mitte 2024 sein.