Jubiläum beim Dirndltaler Musikantenstammtisch

03.05.2017, 19:42 Uhr

50. Dirndltaler Musikantenstammtisch

stattWie so oft haben sich zu Beginn dieser Idee, gedacht oder ausgesprochen, auch der Herr Bürgermeister, Ök.Rat Anton Gonaus war skeptisch, ein Musikantenstammtisch in Kirchberg, geht denn hier so etwas?Es geht, und was wir am tollsten finden, jedes Monat treffen sich hier Musikbegeisterte, bringen ihre Instrumente, Freunde und Zuhörer mit und spielen einfach drauf los. Auch Jene, die hierherkommen, um zu hören und zu tanzen, sie werden immer mehr.In der heutigen „Entertainmentgesellschaft“ (mit Internet, Videos, Online-Spiele etc.) lehnen sich viele zurück und wollen sich einfach unterhalten und mit Partnern und Freunden das Tanzbein schwingen, was in der Gegend eigentlich nur zur Ballsaison möglich ist. Beim Musikantenstammtisch nehmen wir, Maria und Josef Rathkolb, die mit der Volkskultur verbunden und kreativ sind, einfach das Zepter in die Hand und sorgen für Unterhaltung für sich und andere.Die Initiative der Familie Rathkolb wurde zum Jubiläum, seitens der Gemeinde, in Form einer Riesenüberraschung, erstens mit dem Auftritt des Blasmusikvereins mit 18 Musikanten, unter der Leitung von Obmann, Severin Zöchbauer und Kapellmeisterin, Karin Grubner, und zweitens, wurde Josef Rathkolb, in Anerkennung der besonderen Verdienste um die Marktgemeinde, das Ehrenzeichen in Bronze verliehen. Die sichtbare Auszeichnung, die Verleihungsurkunde, sowie ein Präsent, wurden vom Bürgermeister, Ök.Rat Anton Gonaus, Vize-Bürgermeister, Franz Singer, im Beisein der Gemeinderäte, Herbert Gödel und Roland Weiser, überreicht.Dank und Anerkennung gebühren auch Maria Rathkolb, für ihren Einsatz, vor und bei jedem Stammtisch.Bei diesem Jubiläum war auch der Tourismusobmann der Region, Gerhard Hackner, mit der Dirndlprinzessin, ihre Hoheit "Romina die I." (Romina Winter) anwesend und gratulierten dem Stammtischteam zur gelungenen Veranstaltung.Dank gebührt auch den Wirtsleuten, Sylvia und Charly Enne, die immer für einen feinen, schön dekorierten Saal sorgen und mit ihrem Servicepersonal, unsere Gäste ausgezeichnet bewirten und betreuen.

Zum Jubiläum spielten auf, bzw. sangen:Leopold Teufl – Krummnußbaum, Maria Wintersberger - Ybbs a/d Donau, Josef Schneider – Melk, Gerti Zeller – Loosdorf, Heinrich Reithner – Scheibbs, Hannes Hula – Wien, Helmut Steininger – Linz, Josef Hackner – Texing, Rudi Gattringer – Freistadt OÖ, Ingrid Knedlstorfer - Loosdorf, Rudi Preyer – Hohenberg, Christine Schleifer – Wilhelmbug, Christine Ebersperger – Hasendorf, Gottfried Haag – Kirchberg, Alois Heindl – Oberndorf, Franz Sumesberger –Linz, Josef und Conny Hofbauer -Steyr, Peter u. Roswitha Taxacher, Anni Tischberger – Linz, Ingrid Hubner – Linz, Margarethe Krug – Rabenstein, Alfons Neubauer – Altlengbach, Hans Katzensteiner - Brand-Laaben, Anton Pilz – St.Thomas OÖ, Franz Haderer – Ried/Riedmark OÖ, Paul Kropek – Kirchberg, Walter Kienberger – Nöchling, Kirchschlager Heinz – Kirchberg, Franz Umgeher – Oberndorf, und Gesang, Peperl Karner und Barbara Frei.Wir freuen uns schon riesig auf die nächsten 50, beginnend am 6. Juni 2017, mit unseren allseits beliebten Stammtischmusikanten und Gästen, aus dem Großraum, nördliches Österreich.