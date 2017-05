07.05.2017, 09:02 Uhr

Am Samstag den 6.5.2017 waren die Staatsmeisterschaften im Bankdrücken Classic RAW in Lochen am SEE !Der Junge Ober-Grafendorfer Jürgen Kraushofer vom SC Harland Holz-Wallner war wieder einmal in seiner Paradedisziplin eine Klasse für sich.Jürgen ging in der Gewichtsklasse bis 74 Kg an den Start und konnte schon im ersten Versuch mit 150 Kg nur ein halbes Kilo unter seinen eigenen Österreichischen Rekord zur Hochstrecke bringen was auch schon den Staatsmeister Titel bedeuteten.Dann lies sich Jürgen im zweiten Versuch 160 Kg auf die Hantel legen was er dann knapp nicht drücken konnte was ihm aber über die Freude über seinen weiteren Titel nicht trüben konnte.Noch am Start für den SC Harland waren Manfred Kraushofer der mit 120 Kg in der Klasse bis 83 Kg 10 wurde und Grabner Max bis 125 Kg konnte 170 kg auf der Bank drücken und wurde 6 .