Notärzte tagen seit 18 Jahren in Hofgastein 

25.04.2018, 20:26 Uhr

BAD HOFGASTEIN (rau).Die ANS - Arge Notfallmedizin Salzburg widmet sich der Notfallmedizinischen Zusatzausbildung und Fortbildung von Ärzten im deutschsprachigen Raum und veranstaltete seit 1990 Ausbildungskurse in Gastein. Die ANS - ARGE NOTFALLMEDIZIN SALZBURG ist eine zertifizierte Salzburger Erwachsenenbildungseinrichtung. Seit dem Jahr 2000 werden die Kurse in Bad Hofgastein abgehalten. Heuer ist es der 35. Kurs in Folge! Zweimal jährlich findet ein Notarztauffrischungskurs über 2 Tage sowie ein Notarztausbildungskurs über 6 Tage statt. Insgesamt sind pro Ausbildungskurs ca. 250 Ärzte vor Ort. Uns freut es natürlich einen so treuen Stammgast zu haben und sind stolz auch in der weiteren Zukunft Austragungsort sein zu dürfen. Das Thema Kongress aber auch Incentives und Meetings sind wichtige Punkte in unserer Tourismuswirtschaft. Deshalb wird nun auch wieder mehr Fokus darauf gelegt und gezielt in diese Richtung gearbeitet.



Foto: Konrad Rauscher



Organisatorin Michaela Jenny,sowie Kursleiter Dr. Andreas Brunauer mit dem Kurdir, Stv. Gerald Wenger,sowie Ärzten und Referenten.