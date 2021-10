Firmung in der Pfarre Purkersdorf

PURKERSDORF. Vierzehn Firmlinge konnten 2020 wegen Corona keine Firmung erhalten. Nun empfingen diese gemeinsam mit den Firm-Kandidaten von 2021 durch Bischofsvikar Dariusz Schutzki das Heilige Sakrament der Firmung. Via Internet konnten Gläubige diese Heilige Messe mit der Firmung mitverfolgen. Den Anwesenden in der Kirche war es möglich, mit ihrem Handy Fürbitten für die Firmlinge zu senden, die in der Kirche auf den vier installierten Bildschirmen sichtbar waren.