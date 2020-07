Bei der Naturparkaktion im Naturpark Purkersdorf vom 17. Juli waren drei Kleingruppen mit knapp 30 Interessierten dabei.

PURKERSDORF. (pa) Es wurde wieder fleißig entdeckelt, geschleudert, geerntet, abgefüllt und mitunter sogar das eine oder andere persönliche Etiketten gestaltet. Für alle, die heuer keinen der heiß begehrten Plätze ergattern konnten, der Naturpark Purkersdorf plant für Juli 2021 neue Termine zum Schauschleudern gemeinsam mit ihrem Naturpark-Imkermeister Bieno aus Gablitz.

Nächste Veranstaltung

Die nächste Veranstaltung (in Kooperation mit der Stadtbibliothek Purkersdorf) findet am Do, 23. Juli von 15-18 Uhr auf der Kellerwiese beim ‚Lesen im Grünen‘ statt.