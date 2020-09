FC Höfen rutscht auf Platz eins in der Tabelle

Afl Liga Reutte

SC Breitenwang : FC Höfen 2:3

BREITENWANG (filo). Ein spannendes Match gaben sich dieses Wochenende die Mannschaft aus Breitenwang gegen die Höfener. So schien es am Anfang noch nicht klar welche Mannschaft die Vorderhand hatte, dennoch waren die Höfener schneller, energischer am Ball und konnten somit durch zwei Treffer von Patrick Likar und einem Treffer von Martin Bichl drei Bälle im Tor der Hausherren versenken. Drei Tore und drei Punkte und somit steht Höfen jetzt auf Platz eins in der Tabelle.

SBF Pflach : SPG Steeg/Holzgau 1:2

Sieg hieß es dieses Wochenende auch für die Fußballgruppe aus dem Lechtal. Gegen die Gruppe aus Pflach konnten Jusuf Hasic und Lukas Lechleitner zwei Tore erzielen und somit auch den verdienten Sieg.

SPG Lechtal : Inzing 2:3 (1:1)

ELBIGENALP (filo). Am Ende gesehen, ein nicht ganz faires Spiel aus der Sicht der Hausherren und den zahlreichen Fans der Lechtaler, die Mannschaft aus dem Lechtal war besser im Spiel und in den Torchanchen. Aber schlussendlich konnte die Mannschaft aus Inzing Punkten. Nach der 21.Minute konnten die Gäste nach einem Fehler in der Abwehr der Hausherren das 1:0 erzielen. Doch schon sieben Minuten später gelang es Jonas Haider mit einem perfekten Kopfschuss den ausgleichstreffer zu erzielen und so ging es dann auch in die Halbzeit. In der 57. Minute trafen die Gäste aus Inzing erneut und so hieß es 1:2. Nach einem Foulspiel in der 70. Minute konnte Michael Perl das Runde Leder gekonnt vom Elfmeterpunkt im Tor der Gegner versenken, 2:2. Viele weitere Torchancen für die Lechtaler aber der Schiedsrichter sah dem nicht so und pfiff mehrmals das Abseits für Jakob Pfefferkorn. Bis zur 92. Minute ließ sich die SPG Lechtal nicht unterkriegen vom Tabellenfürer, bis eine Minute vor dem Schlusspfiff die Inzinger den Schlusstreffer zum 2:3 erzielen konnten.

WEITERE ERGEBNISSE:

FC Schretter Vils : Absam (abgesagt)

1. Klasse West

SV Telfs 1b : SV Reutte 1b 6:0 (3:0)

2.Klasse West

FC Schretter Vils 1b : Hatting-Pettnau 3:0 (0:0)

FC Lechaschau : Längenfeld 1b 3:0 (3:0)



Vorankündigung Derby Reutte : FC Schretter Vils

Nächste Woche am Freitag findet das Derby zwischen den beiden spitzen Mannschaften im Dreitannenstation statt. Durch ein Präventionskonzept des SV Reutte mit der BH Reutte sind für dieses Spiel 700 Zuschauer zulässig. Für einen reibungslosen Ablauf und zum sichern eines Platzes können bereits die Karten im Vorverkauf erworben werden.