SV Reutte - SPG Innsbruck West 3:1 (1:0)

REUTTE (filo). Wetterbedingt mussten sich die Mannschaften und die Zuschauer am Reuttener Fußballplatz geduldig geben. Da fast Zeitgleich mit dem Anpfiff ein kleineres Unwetter über das Dreitannenstadion zog, musste der Spielbeginn um fast 40. Minuten hinausgezögert werden. Doch kein Problem für die starke Mannschaft aus Reutte die den nassen Rasen für Ihre schnellen Pässe ausnutzten und in der 10. Minute durch Oleg Weber das 1:0 erzielten. Spannend und mit sechs Gelben Karten ging es in der ersten Halbzeit weiter doch keiner der beiden Mannschaften konnte die herausgespielten Chance nutzen und einen Abschluss setzen. So hieß es 1:0 zur Halbzeit. Durch das schnelle spielen und die sauberen Pässe der Reuttener Mannschaft waren die Hausherren immer einen Schritt voraus und so trafen Sie in der 55. Minute durch Miro Vukoja

zum 2:0. In der 70. Minute konnten die Gäste durch Felix Pohl noch einmal zum 2:1 aufholen doch der Mann des Tages beim SV Reutte Oleg Weber setzte in der 86. Minute nochmals nach und traf somit zum 3:1 Endstand. Somit ist der SV Reutte eine Runde weiter im Kerschdorfer Cup, die dritte Hauptrunde findet am 11. August statt.

FC Schretter Vils - SPG Silz/Mötz 0:7 (0:5)

VILS (filo). Nach dem 3:5 Auswärtssieg letztes Wochenende gegen St. Leonhard trafen die Vilser dieses Wochenende auf den Tirol Ligisten SPG Silz/Mötz und diese sollten die Mannschaft aus Vils nochmals richtig fordern. Bis zur 21. Minute konnten sich der FC Schretter Vils stark durchsetzen doch die Gastmannschaft war schneller und energischer am Ball und somit kam es in der 21. Minute zum 0:1. Ab diesem Zeitpunkt war die Mannschaft von Fredi Singer nur noch in der Statistenrolle, die Gäste nutzten ihre Chancen perfekt aus und erzeilten Treffer um Treffer . So lautet der Entstand 0:7 und Vils ist im Kerschdorfer Cup somit ausgeschieden.